Cruciaal duel voor PSV in de Europa League: ‘Maar het is geen finale, want we spelen nog een partij'

Met de overwinning van afgelopen weekend en de bijgevoegde drie punten op zak is de sportieve crisis bij PSV enigszins bezworen. De Eindhovense formatie kan de malaise helemaal gedag zeggen als er donderdagavond wordt gewonnen in Portugal in de groepsfase van de Europa League.

En net als in de eredivisie, zijn ook hier de drie punten meer dan welkom voor PSV. PSV kan het zichzelf en de voetballiefhebber in Nederland niet simpeler maken door te winnen op bezoek bij Sporting. Dan houdt de Eindhovense formatie overwintering volledig in eigen hand en zou zelfs een gelijkspel in eigen huis met Rosenborg BK midden december genoeg kunnen zijn.

Verlies = exit

Maar het wordt ingewikkelder als het PSV niet lukt om te winnen van de nummer vier van de Portugese competitie. Bij verlies is de kans zeer groot dat het Europese seizoen er voor PSV al op zit, maar bij een gelijkspel kan er een interessante en ingewikkelde situatie ontstaan, waarbij er drie ploegen gaan eindigen op elf punten en waarbij Sporting en LASK in het laatste duel allebei baat hebben bij een salonremise.

En in dat geval is PSV het haasje. Dat komt doordat de UEFA iets heeft bedacht om bij een gelijke stand van drie ploegen een onderlinge competitie in te voeren. Er wordt dan gekeken naar de onderlinge resultaten tussen de drie ploegen, in dit geval PSV, Sporting Portugal en LASK Linz. Makkelijk gezegd worden de resultaten met Rosenborg weggestreept en dat zou nadelig zijn voor PSV, want dan eindigt de ploeg van Mark van Bommel als derde in de groep en is uitschakeling een feit.

'Focus op deze wedstrijd’

Trainer Mark van Bommel is nog helemaal niet bezig met dergelijke scenario’s. “Ik heb niet mijn wiskunde hoeven bij te spijkeren", zegt de trainer op de persconferentie. "Wij zijn er niet mee bezig, maar proberen juist de twee wedstrijden te winnen. We weten toch pas later wat LASK heeft gedaan. Dus rekenen heeft geen zin."

Van Bommel ziet de wedstrijd van donderdag daarom ook niet direct als allesbepalend of cruciaal. "De wedstrijd van donderdag is geen finale, want we spelen er daarna nog een. Het is wel duidelijk dat het een heel belangrijke wedstrijd."

PSV en Sporting Lissabon trappen donderdagavond om 21.00 uur Nederlandse tijd af.