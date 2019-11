Man is boos over vuurwerkexplosie, maar helpt zwaargewonde jongen (15) op die vingers kwijtraakte

“Een enorme knal, alles stond te trillen”, vertelt een 57-jarige bewoner van de Mgr. Schaepmanlaan in Dongen. Hij hoort, tot zijn ergernis, vaker vuurwerk in de straat. Zo ook deze woensdag. Al is het ditmaal geen pijltje of rotje, maar een harde explosie. Hij beent naar buiten om de kwajongens toe te spreken. In plaats daarvan moet hij een zwaargewond 15-jarig vuurwerkslachtoffer helpen. ‘Zitten. Kop dicht. Ik kom zo bij je. Eerst 112 bellen.’

“Ik was soep aan het koken toen ik een enorme knal hoorde. Alles stond te trillen in huis. Ik loop naar buiten omdat ik wil gaan grommen. Meteen zie ik een jongen naar me toe lopen met zijn handen vooruit. Hij riep: 'Meneer, meneer, meneer!”

Hij vangt het vuurwerkslachtoffer meteen op en zet de jongen op een stoel in de keuken. "Ik heb theedoeken om zijn handen gedaan. Vooral om hem niet te laten kijken."

Cobra

De knal die in de hele straat te horen was, kwam van illegaal vuurwerk. Een Cobra. Volgens ooggetuigen zonder lont waardoor het projectiel direct explodeerde. De kracht van een kleine handgranaat.

"Drie vingers zijn gewoon helemaal weg”, vertelt de Dongenaar. “Hij hoorde slecht. De politie heeft één vingerkootje gevonden en in ijs bewaard."

LEES OOK: Jongen raakt vingers kwijt bij het afsteken van een Cobra, buurtbewoners hoorden enorme knal

Hulp

De man heeft ondertussen hulp gekregen van een buurvrouw en een voorbijgangster. Die houden de 15-jarige jongen aan de praat om te zorgen dat hij niet buiten westen raakt. Buiten staan twee vrienden van het slachtoffer. Ze klagen over pijntjes en suizende oren. "Omdat ik geen paniek wilde bij het slachtoffer heb ik de jongens apart opgevangen in mijn kantoortje."

De drie tieners kwamen met de bus vanuit Andel en stapten voor het huis van de 57-jarige Dongenaar uit. "Ik hoor vaker vuurwerk hier. Vanmorgen nog wat pijltjes. Daarom liep ik ook wat boos naar buiten". Achteraf gezien schaamt de man zich dat hij in eerste instantie woedend naar buiten ging.

Bloed

Binnen vijf minuten staan er drie politiebusjes. Alles wordt afgezet, vooral om eventuele lichaamsdelen te zoeken en te redden. Ondertussen komen ook de ouders van de jongens aan. Ook die worden even apart opgevangen in het huis van de Dongenaar.

De ambulancemedewerkers behandelen het slachtoffer in de keuken en nemen hem vervolgens mee naar het ziekenhuis. Het huis van de buurtbewoner zit helemaal onder het bloed. " Ik heb zojuist gepoetst. Voor het huis lag overal bloed en ook hier in de keuken was het erg."

De 57-jarige Dongenaar wil zijn naam niet genoemd hebben. Hij doet zijn verhaal aan Omroep Brabant omdat hij anderen wil waarschuwen voor de gevaren van illegaal vuurwerk.