Voorbijganger vindt dode man op parkeerplaats in Eindhoven, politie houdt rekening met misdrijf

De politie doet ondezoek in de Fuutlaan in Eindhoven. (Foto: Dave Hendriks)

In de Fuutlaan in Eindhoven is donderdagochtend rond zeven uur een dode man gevonden. De politie laat op Twitter weten dat rekening wordt gehouden met een misdrijf. Een buurvrouw vertelt dat het lichaam op de parkeerplaats van een bedrijf ligt.

Het zou gaan om een distributiecentrum. Een voorbijganger vond de dode man 's ochtends vroeg.

Het politieonderzoek is opgestart. Een ruim gebied is afgezet met politielinten en agenten zijn druk in de weer. Ook worden schermen geplaatst, om het zicht op de plek waar het lichaam is gevonden, nog verder te beperken.