Middelbare scholen Noordoost-Brabant gaan samen lerarentekort te lijf

Middelbare scholen in Noordoost-Brabant slaan de handen ineen om het lerarentekort in de regio aan te pakken. Donderdag begint een wervingscampagne die jonge academici enthousiast moet maken om leraar te worden in het voortgezet onderwijs. De trainee-docenten die meedoen aan het project krijgen vanaf dag één betaald.

De scholen werken samen met de stichting Trainees in onderwijs en de Radboud Docenten Academie. Het project heeft een subsidie gekregen van het ministerie van Onderwijs. De deelnemende scholen zijn VO-Veghel, Zwijsen College (Veghel), Merlet College (Cuijk), Elzendaal College (Boxmeer), Metameer (Stevensbeek) en Het Hooghuis (Oss).

Vergoeding en onderzoek

Anita O’Connor, algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel, is blij met het project. “Met trainees haal je zeer capabele, intelligente en bovenal gemotiveerde collega’s in je school die echt het verschil gaan maken. Ze zijn leergierig en kijken met een frisse blik naar onderwijs. Doordat ze het lef hebben te delen wat ze zien, vragen te stellen en feedback te geven hebben ze wezenlijk invloed op een bestaande cultuur in een onderwijsorganisatie. Wat mij betreft de investering dubbel en dwars waard."

"Uit onderzoek blijkt dat academici in Brabant graag in hun eigen regio werken en interesse hebben om leraar te worden, zeker als de opleiding vergoed wordt en ze het lesgeven kunnen combineren met bijvoorbeeld een onderzoek", zegt Sanne van Kempen, directeur Stichting Trainees in Onderwijs.