Jongen (15) die vingers verloor bij vuurwerkongeluk Dongen ook gewond aan gezicht

Ook twee vrienden van het slachtoffer raakten bij het afsteken van het vuurwerk gewond, maar het was niet nodig om hen naar het ziekenhuis te vervoeren. Agenten hebben kort met het zwaargewonde slachtoffer gesproken en proberen te achterhalen waar het illegale vuurwerk vandaan komt.

Verschrikkelijke gebeurtenis

De politie spreekt van een verschrikkelijke gebeurtenis en wil een duidelijke boodschap aan jongeren afgeven.: "Waarom zou je je toekomst verknallen?! Besef je wat je met illegaal vuurwerk in huis haalt en wat je kunt aanrichten bij jezelf en anderen. En welke gevolgen het heeft als je wordt aangehouden."

Ook ouders krijgen een advies. "Weet en besef wat je kind in huis heeft en meeneemt en wat daarmee kan worden aangericht."

Hard optreden

De politie treedt hard op tegen verkopers en kopers van illegaal vuurwerk. "Wie wordt aangehouden, heeft een strafblad."

Ook tegen mensen die legaal consumentenvuurwerk op een verkeerde manier gebruiken, wordt opgetreden. "Omdat dit levensgevaarlijk is en overlast en forse schade veroorzaakt."

Wie illegaal vuurwerk in een woonwijk opslaat, kan een gebiedsverbod krijgen of het huis uitgezet worden.

Hulp

In de aanloop naar oud en nieuw probeert de politie zoveel mogelijk illegaal vuurwerk te onderscheppen. "Dit om slachtoffers zoals in Dongen proberen te voorkomen maar ook om onszelf te beschermen." De politie roept hierbij de hulp van burgers in. "Weet je waar illegaal vuurwerk ligt opgeslagen, laat het ons dan weten."