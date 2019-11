ABN AMRO praat na plofkraak met burgemeester Paul Depla over geldautomaten

BREDA -

Burgemeester Depla van Breda en ABN AMRO gaan op korte termijn met elkaar in gesprek over een geschiktere locatie voor de geldautomaten van de bank. Dat gebeurt na de plofkraak van woensdagnacht op het winkelcentrum Hoge Vucht in Breda. “De afspraak is in de maak. Ook de bank had zich al gemeld”, meldt een woordvoerster namens de burgemeester.