Ravage na plofkraak in Breda, 'Dat ze gaan werken voor hun centen!'

De plofkraak in Breda vond rond halfvier plaats. De geldautomaat is verwoest en een deel van de zijmuur is weggeblazen. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Er is volgens de politiewoordvoerder veel schade, maar bij de plofkraak raakte niemand gewond.

"Ik werd wakker van een heel harde knal", vertelt een vrouw die de schade komt bekijken. "Ik ben meteen bij mijn moeder gaan kijken, zij lag nog op bed. Ik dacht: dadelijk heeft ze een hartaanval. Maar gelukkig is alles goed met haar."

Later hoorde ze nog een knal. "Maar die was iets minder hard." Haar moeder bekijkt de ravage met open mond. "Dit is niet normaal", benadrukt ze. Ze verzucht: "Dat ze gewoon gaan werken voor hun centen!" Haar dochter knikt: "Dit is schandalig. Maar wat doe je hier tegen?"

De muren van het winkelcentrum zijn ontzet. (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision)

'Vuurwerk kon het niet zijn'

"Ik lag verstijfd in mijn bed van schrik", vertelt een man die boven de pinautomaat woont. "De ramen trilden ervan. Ik dacht: wat is hier aan de hand? De hond was helemaal overstuur. Die kroop in paniek onder het bed. Ik ging er meteen uit, kijken wat er aan de hand was. Vuurwerk kon het niet zijn, daar was de klap veel te hard voor. Zelfs een kennis van mij in Teteringen heeft de explosie gehoord!"

Hij wijst op de zijgevel van het winkelcentrum. "Die is ontzet en het dak ook." Hij vindt dat geldautomaten in de open lucht een te groot risico vormen voor de mensen die daar in de omgeving wonen. "Deze daders staan nergens meer bij stil. Het is niet normaal, het wordt met de dag erger..."

Zundert

Dinsdagnacht vond er ook al een plofkraak plaats, in Zundert, bij een geldautomaat aan de Molenstraat. Ook daar ontstond een enorme ravage. Buurtbewoners spraken daar van een vuurbal. "Alles vloog over straat."

LEES OOK: Plofkraak ABN AMRO treft ook pastorie aan de overkant, 'Het was een enorme vuurbal'

LEES OOK: Tien plofkraken in twee jaar, maar hoe kan het dat er nog geen enkele dader is gepakt?