Tien plofkraken in twee jaar, maar hoe kan het dat er nog geen enkele dader is gepakt?

Voor alle plofkraken die dit jaar en vorig jaar in Brabant gepleegd zijn, is geen enkele dader opgepakt. De omstandigheden rondom een plofkraak maken het de politie extra lastig om daders te pakken, legt een woordvoerder van de politie uit.

“Zo’n plofkraak is heel lastig. We worden vaak pas laat gebeld, als mensen de knallen horen. Worden mensen wakker? Gaan mensen kijken? We moeten het vaak hebben van de getuigenverklaringen. Dat is lastig”, aldus de woordvoerder.

Uiteraard wordt er ook na een plofkraak buurtonderzoek gedaan en worden de camerabeelden bekeken, benadrukt de woordvoerder. "Maar het is vaak donker, dus dat maakt het moeilijk. De daders rijden daarnaast vaak in donkere auto’s zonder kentekenplaten. Een plofkraak bevat alle elementen om het ons extra lastig te maken.”

Misschien wel de belangrijkste reden waarom het opsporen van daders van plofkraken lastig is, is het feit dat er explosieven worden gebruikt bij een plofkraak. “Op die manier gaan er veel sporen verloren. We doen uiteraard sporenonderzoek, ook vandaag in Zundert. Maar dat alles bij elkaar maakt het heel erg moeilijk.”

Dit jaar vonden er tot nu toe zeven plofkraken plaats in Brabant en één poging daartoe. In 2018 waren dat er zeker drie en nog een poging daartoe. De ramkraken hebben we buiten beschouwing gelaten.

Soms arrestaties

Gelukkig komen niet alle daders van plofkraken ermee weg. In februari van dit jaar werd een Bossche verdachte van plofkraken in Duitsland opgepakt. En in september werd dankzij DNA een Eindhovense man opgepakt die verdacht wordt van een plofkraak in Nuenen in 2017.

“Dat we nog geen verdachten van plofkraken in 2018 en 2019 hebben kunnen arresteren, sluit niet uit dat dat later alsnog gebeurt", meldt de politie.