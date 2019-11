Kat Willem werd beschoten met een luchtbuks: 'We hebben hem moeten laten inslapen'

Bjorn Biolek (33) uit Den Bosch is ontzettend kwaad en verdrietig. Zijn acht maanden oude kat Willem blijkt te zijn doodgeschoten met een luchtbuks. "Hij drie keer is geraakt. Het is onvoorstelbaar."

Bjorn kwam vorige week woensdag thuis en ontdekte al snel dat er iets goed mis was. "Normaal komt Willem altijd meteen naar beneden, maar nu kwam hij niet. Toen ik boven bij hem ging kijken, vond ik hem in zijn eigen braaksel en ontlasting."

Hij bracht het beestje naar de dierenarts. "We dachten eerst dat hij misschien iets verkeerds had gegeten. Doordat hij onder zijn eigen braaksel zat, hadden we geen wondjes gezien." Na een spuitje tegen de misselijkheid mocht Willem weer terug naar huis. "Volgens de dierenarts moest hij opknappen en moesten we dat afwachten."

Ging steeds slechter

Na paar dagen ging het steeds slechter met Willem. "Hij at en dronk niet meer. Daarom ben ik vrijdag teruggegaan naar de dierenarts. Daar hebben ze na verder onderzoek een kogel en twee kogelgaten ontdekt." Willem was dus drie keer geraakt.

"Eén kogel zat nog in zijn lichaam, net onder zijn oksel. De andere twee hebben hem op zijn flank, bij zijn ribben, geraakt. Die hebben een gaatje in de darmen of in zijn maag gemaakt en dat is ontstoken geraakt."

Helemaal mis

De kogel die Willem in zijn oksel had, blijkt van een paar weken geleden te zijn. "Ik heb toen wel een wondje gezien, maar je gaat er niet van uit dat dat zoiets ernstigs is. Willem is acht maanden oud en erg speels. Ik dacht dat hij zich misschien had opengehaald. Het wondje groeide ook weer netjes dicht en ik heb niks geks aan hem gemerkt."

Maandag kreeg Bjorn een telefoontje dat het helemaal mis was met Willem. "Ik ben meteen naar de dierenarts gegaan. Door zijn ontsteking had hij veel vocht in zijn buikje. We hebben nog gekeken naar de opties, maar er was helaas niks meer te doen. Dat was erg moeilijk. Tot het laatste moment dat ik hem zag, was het Willem. Maar we hebben hem toch moeten laten inslapen."

Oproep op Facebook

Ondanks het verdriet, wil Bjorn graag weten wie dit met Willem heeft gedaan en waarom. Zijn moeder heeft daarom een oproep op Facebook geplaatst. "Ik hoop dat de dader zich meldt en gepakt wordt. Ik kan wel zeggen wat ik allemaal zou willen doen, maar daar win je niks mee. Je krijgt er je dier niet mee terug."

Hij heeft zelf geen idee wie dit gedaan zou kunnen hebben. "Ik dacht eerst aan een kwajongensstreek, maar Willem is drie keer beschoten waarvan twee keer vol op zijn flank." Bjorn heeft nooit eerder vervelende situaties met zijn katten meegemaakt. "Ik heb al dertig jaar lang katten en die hebben altijd los gelopen."