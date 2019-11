Wereldprimeur: karton van Oudenbossche rijst moet wereld veroveren

"Dit is echt heel bijzonder", zegt Veerhuis die al opzien baarde toen hij enkele jaren geleden met zijn rijstveld in het buitengebied van Oudenbosch begon. "We hadden als eerste Nederlandse rijst, maar nu zijn we erin geslaagd om zonder chemische toevoegingen van rijststro karton te maken. Hoe mooi is dat."

Pulp maken moeilijk

Heel makkelijk was dat overigens niet. Vooral in het zoeken naar de juiste verhouding van het mengsel ging veel tijd zitten. De pulp moet namelijk gaan binden tot een vast stuk.

Het karton wordt gemaakt van rijstplanten. (Foto: Erik Peeters)



De rijstboer knipte na de oogst het overgebleven plantmateriaal in stukjes en ging er mee naar een molenaar in Loenen. Daar werd de schoven fijngemalen tot bruikbare pulp dat tot karton kon worden geperst.

Dozen voor export

Jan Veerhuis wil zijn idee naar de tropen brengen. "Een rijstboer kan na de oogst zijn rijststro verkopen aan een karton fabriek. In de dozen die ervan gemaakt worden, kunnen vervolgens weer de exportproducten in worden vervoerd. Bananen bijvoorbeeld die weer naar Nederland komen."

"Kijk, dit het is natuurlijk nog niet het karton zoals je het straks in de winkel terugvindt, maar het is wel de basis", legt hij uit.

Voedingsbodem natuur

Alleen al met de planten uit de Oudenbossche proeftuin kunnen al zeker duizend dozen gemaakt worden. "En heb je de doos niet meer nodig, dan leg je hem gewoon in de regen en vormt 'ie een voedingsbodem voor de natuur."

Veerhuis is apetrots: "De plant kan nu in zijn geheel gebruikt worden. De wortels zuiveren het oppervlaktewater, de korrels kunnen gegeten worden en wat overblijft verandert in karton. Dit is historisch!"

Nog een primeur: het eerste rijstbiertje uit Nederland. (Foto: Erik Peeters)

Rijstbier

De euforische uitvinder heeft nog meer te vieren. Vrijdag wordt ook nog eens het eerste rijstbiertje van de Oudenbossche plantage gepresenteerd. Een brouwerij in Hoeven heeft het recept verzonnen. En daar blijft het niet bij. Veerhuis heeft nog genoeg rijstideeën. "Spaanplaten van rijst bijvoorbeeld, maar ook sake."