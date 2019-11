Man bespuugt agent en probeert hem te bijten, aanhouding pas mogelijk na gebruik pepperspray

Een man heeft donderdagmiddag in Helmond een agent in het gezicht gespuugd. Ook zou hij geprobeerd hebben hem te bijten. Dit gebeurde tijdens een arrestatiepoging van vier agenten. Ze hadden pepperspray nodig om de man tot bedaren te brengen.

Hij was onder een afzetlint door gereden, dat was opgehangen om de brandweer de kans te geven een brand in een huis aan de Hugo van der Goesstraat in Helmond te blussen. Hier woont familie van hem. Het vuur was uitgebroken in één van de slaapkamers. De mensen die toen in het pand waren, konden zich op tijd redden, zo meldt de brandweer.

Aanleiding heftige reactie onbekend

Het is nog onduidelijk waardoor de brand is veroorzaakt en waarom de man het afzetlint van de politie negeerde. Hij was aan het eind van de middag nog niet gehoord. Een woordvoerder van de politie: "Waarom hij zo heftig reageerde, daar kunnen we nu alleen maar naar gissen."

De man zou zelfs achter de brandweerwagens aan zijn gereden. Nadat hij zijn auto had geparkeerd, heeft hij een statief van een persfotograaf weggegooid en geprobeerd het huis binnen te komen. Dat konden agenten voorkomen. Zowel de agent als de fotograaf gaat aangifte doen.

De brand in de slaapkamer ontstond rond kwart voor vier en was snel onder de controle. Wel had de brandweer nog wat tijd nodig voor het nablussen. Hoe groot de schade is door de brand is niet bekend.