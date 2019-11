‘Regels PFAS versoepeld: driekwart gestaakte bouwprojecten kan verder’

Grond mocht niet meer zomaar verplaatst worden, omdat er teveel PFAS in zit. Dit is een verzamelnaam voor een aantal chemische stoffen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. De norm was 0,1 microgram per kilo grond. Dat wordt volgens RTL opgeschroefd naar 0,8.

Veel bouw- en baggerwerkzaamheden werden stilgelegd vanwege de huidige norm. Bedrijven vreesden dat dit banen ging kosten. Bouwers gingen daarom naar het Malieveld om te demonstreren. Een ingewijde zegt tegen RTL dat driekwart van de projecten weer verder kan nu er meer wordt toegestaan.