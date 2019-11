De 20-jarige Meike werkt zich in het zweet deze week. (Foto: Eva de Schipper)

TILBURG -

Korting, korting en nog eens korting. Wij Nederlanders kunnen er geen genoeg van krijgen. En dat merken ze deze week bij het distributiecentrum van Coolblue in Tilburg. In de aanloop naar Black Friday is het drukker dan ooit. Er zijn nu al meer pakketten verzonden dan tijdens de kerstperiode vorig jaar. Omroep Brabant nam een kijkje.