Weer meer geiten in Brabant: bouwstop om Q-koorts leidde alleen tijdelijk tot teruggang

Twaalf jaar na de uitbraak van Q-koorts blijft het aantal geiten in Brabant stijgen. In vergelijking met 2018 is er dit jaar sprake van een toename met ruim drieduizend dieren, ofwel twee procent. Hierdoor is Brabant nog steeds de provincie met de meeste geiten: iets meer dan 175.000 lopen er rond.

Gelderland is een goede tweede met ruim 148.000 geiten. In deze provincie was de stijging vorig jaar nog hoger dan die in Brabant: 8.600, ofwel zes procent. Dit blijkt cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS.

Uitbraak Q-koorts in Herpen

Binnenkort is het precies tien jaar geleden dat onder meer in Brabant de eerste geitenhouderijen werden geruimd, omdat er de dodelijke Q-koorts was geconstateerd. Q-koorts is een griepachtige ziekte, waarvan de bacterie kan worden verspreid door mest van geiten. De besmettelijke ziekte brak in 2007 voor het eerst en direct heel heftig uit in Herpen. Tientallen mensen zijn sindsdien overleden aan de gevolgen hiervan. Een veelvoud hiervan lijdt aan chronische Q-koorts en een groot aantal patiënten zullen mogelijk nooit beter worden.

Twee jaar geleden nog bouwstop

Dat het aantal geiten blijft stijgen, lijkt best opmerkelijk. Nog geen twee jaar geleden kondigde zowel de provincie Brabant als de provincie Gelderland een bouwstop af. Aanleiding voor deze op het eerste gezicht vergaande stap was het feit dat mensen ziek kunnen worden als ze in (de buurt van) geitenstallen komen. Het was een voorzorgsmaatregel, in afwachting van een onderzoek naar de gezondheidsrisico's voor omwonenden.

Ook vorig jaar steeg het aantal geiten, de bouwstop ten spijt. Destijds liet de toenmalige provinciebestuurder Anne-Marie Spierings weten dat ze niet verrast was. Ze sprak van een na-ijl-effect. Toen de bouwstop werd ingesteld, hadden enkele boeren al een vergunning in huis voor de bouw van een nieuwe stal. Bovendien was een aantal geitenhouders in bestaande stallen meer dieren gaan houden.

Veestapel geruimd

Ons land telt nu 614.000 geiten. De grootste stijging deed zich voor tussen 2000 en 2018, er was toen sprake van een drievoudiging. Tussentijds was er alleen tussen eind 2009 en begin 2010 een daling. Dit kwam door ruimingen in verband met Q-koorts.

Henk van Loon uit Vinkel was in december 2009 één van de eerste boeren die met lede ogen moesten toekijken hoe hun veestapel werd gereduceerd.

