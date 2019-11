'Kabinet wil dat provincies stikstofregels versoepelen'

Landbouwminister Carola Schouten (CU) spreekt vrijdag voor de vierde keer met twaalf 'stikstofgedeputeerden' van de provincies. Betrokkenen melden aan het AD dat door Schouten en premier Mark Rutte (VVD) een stevig beroep op de provincies is gedaan om de stikstofmaatregelen uit oktober te versoepelen.

Rutte schoof al twee keer aan. Eerder kreeg de premier het verwijt dat hij te weinig regie voerde in de stikstofcrisis.

Woede over stikstofplannen

Boeren trokken in oktober naar de provinciehuizen om hun woede over de stikstofplannen kracht bij te zetten. Onder meer Friesland en Overijssel trokken hun handtekening in, tot onvrede van andere provincies.

In Brabant leidde de stikstofcrisis tot het aftreden van de CDA-gedeputeerden Marianne van der Sloot en Renze Bergsma. Hun partij eist dat de datum van 1 april, waarop de boeren een vergunning moeten aanvragen om aan de strengere Brabantse milieu-eisen te voldoen, van tafel gaat. De andere coalitiepartijen willen dit niet.

