Trekkers kunnen weer de schuur in, minister en Landbouw Collectief plannen vervolggesprekken

Het kabinet presenteerde vorige week plannen om de problemen rond stikstof op korte termijn aan te pakken, waaronder door de verlaging van de maximumsnelheid overdag op snelwegen. Dertien landbouworganisaties, verenigd in het Landbouw Collectief, kwamen met een alternatief plan. Dat plan werd maandagmiddag tussen twee en drie uur besproken met de minister.

De aankondiging van vervolggesprekken tussen de twee partijen werd op de facebookpagina van Farmers Defence positief ontvangen: 'Het Landbouw Collectief staat als een huis! Samen staan we loeisterk. De minister moet nog wennen aan deze nieuwe aanpak maar ze grijpt het aan!'

'Spierballen tonen'

Voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defence Force plaatste vrijdagavond een oproep op de besloten Facebookpagina van FDF. Maandag rond het middaguur hadden inmiddels ruim duizend facebookgebruikers de post geliket. In het bericht werd boeren gevraagd 'spierballen te tonen' voorafgaand aan de onderhandelingen van maandag.

Op het internet circuleerden voorafgaand aan de actie lijsten van op- en afritten waar boeren naartoe wilden gaan. Als die kloppen, dan werd in Brabant op minstens dertig plekken actie gevoerd. Ons bereikten maandagmiddag onder meer foto's en appjes uit Ulvenhout, Liessel, Eersel, Oirschot, Wagenberg, Etten-Leur, Bavel, Den Bosch, Moergestel, Leende, Geldrop, Ulvenhout, Veghel, Tilburg, Vierlingsbeek, Boxmeer, Cuijk en Haps.

'Nu nog publieksvriendelijk'

Wij stuurden een van onze verslaggevers naar afrit Oirschot van de A58. Daar zag hij hoe een groep boeren om halfeen positie innam beneden bij de afrit in de richting Tilburg:

Een van de boeren die naar Oirschot kwamen, is Henrie Hersel. Hij gaf aan dat de boeren het liefst actie voeren zonder het grote publiek daarbij tot last te zijn. "Nu staan we nog langs de weg. Maar de minister moet wel luisteren."

Boer Ard van Hoof is het daarmee eens: 'Als wij niet gehoord worden, zal het niet bij publieksvriendelijke acties zoals deze blijven." Hij voegt daar nog aan toe: 'Wij stoten wel stikstof uit, maar onze gewassen nemen ook stikstof op."

LEES OOK: Toch trekkers op de vluchtstrook van de A2

Verder richting het westen, kwam onze verslaggever bij Tilburg ook tractoren tegen.

En nog een stukje verderop, bij Ulvenhout, stonden ook trekkers op de vluchtstrook. Boeren zwaaien onder het genot van stroopwafels naar de passerende automobilisten. Onder hen was Wilbert Bertens. "Dit is nu de derde keer dat ik actievoer. De volgende keer gaan we snelwegen blokkeren."



'Iedereen van ons afhankelijk'

Een andere Omroep Brabant-verslaggever zag dat ook in Veghel gehoor werd gegeven aan de oproep om zichtbaar te zijn bij de snelwegen. Boeren gaven aan de druk op te willen voeren. Om langs het talud van de afrit Veghel (in de richting Oss) te komen, moesten ze steil omhoog tegen het talud op rijden. Een lastige klus. Een van de boeren: "We gaan hier bijna letterlijk over de kop."



Vrachtwagens die voorbij de boeren in Veghel kwamen, toeterden massaal. Veel van de chauffeurs waren ongetwijfeld onderweg naar het Veghelse Foodpark. Een boer: "Iedereen is solidair. Ze zijn allemaal van ons afhankelijk."

In Leende kwam een derde verslaggever van Omroep Brabant ook boeren tegen die van zich lieten horen.

Ook bij Haaren, waar precies is niet bekend, lieten boeren zich zien. Deze foto werd ons toegestuurd via Whatsapp.

Ook bij Haaren zijn de bekende spandoeken weer te zien.

Erik van Oosterhout liet weten dat tussen Made en Wagenberg zo'n twintig trekkers op het viaduct over de A59. Hij stelde: "Op alle op- en afritten tussen Hooipolder en Zonzeel staan trekkers. Soms 4 of 5 en soms een stuk of 20. Bij elkaar staan er op dat stukje wel 150."