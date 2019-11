Boeren komen zelf met ideeën om de stikstofcrisis op te lossen

Onder de naam Het Landbouw Collectief vormen dertien Nederlandse boerenorganisaties één front in de stikstofstrijd. Woensdag gaven ze landbouwminister Carola Schouten een rapport met hun ideeën over de stikstofcrisis. Op minstens drie heikele punten nemen de boeren duidelijk stelling.

De boeren hebben een lijst met maatregelen opgesteld die volgens hen zeker gaan zorgen voor minder stikstof. Aan de andere kant willen ze dan wel dat provincies en rijk één beleid gaan voeren.

Dat is een ingrijpend idee voor Brabant, een provincie met een duidelijk eigen stikstofbeleid, dat al tot een flinke politieke crisis op het provinciehuis heeft geleid.

Minder varkens

De organisaties onderschrijven de Stoppersregeling voor varkenshouders. Met die regeling kunnen varkensboeren worden uitgekocht. Dat zou ervoor zorgen dat er zo'n 800.000 varkens verdwijnen. Dat is zeven tot acht procent van het aantal varkens in Nederland, schat LTO-bestuurder Wil Meulenbroeks.

Voor boerderijen met koeien staan in het rapport drie technische maatregelen:

aanpassingen in het voer,

koeien vaker in de wei zetten,

mest aanlengen met water voordat het over het land wordt verspreid.

Dat laatste kan lastig zijn omdat er niet overal zoveel water beschikbaar is.

Drie opvallende punten

Belangrijk is dat de boeren duidelijk stelling nemen op drie opvallende punten.

Het stuk pleit - net als het kabinet - voor een studie naar het aantal Natura 2000-gebieden. Het is een idee waar veel milieuorganisaties tegen zijn. Ook is bekend dat het juridisch erg lastig ligt omdat deze natuurgebieden door Europese wetgeving worden beschermd.

Op de kleine vermindering van het aantal varkens gaan de boeren niet uit van een kleinere veestapel. Een groep politieke partijen en milieuorganisaties denkt dat Nederland alleen uit de stikstofcrisis kan komen door minder boerderijdieren te houden. De Brabantse Milieu Federatie drong nog niet zo lang geleden aan op een gedwongen daling van het aantal dieren.

De nadruk van de boeren op één landelijk beleid legt grote druk op Brabant om het eigen Brabantse beleid op te geven dat boeren voor 2022 een emissiearme stal wil laten bouwen. Inmiddels is het CDA in Brabant vanwege dit punt uit de coalitie gestapt. Maar GroenLinks-gedeputeerde Rik Grashoff lijkt niet van plan dat eigen Brabantse beleid op te geven.

De eerste stap

Wil Meulenbroeks is trots op het plan van de boeren. "Het is weer de land- en tuinbouw die als eerste een stap zet. Ik hoop dat het kabinet het plan omarmt."

Het kabinet kwam vorige week met de eerste maatregelen om de hoeveelheid stikstof in het milieu te beteugelen. De nadruk lag toen op de vermindering van de maximumsnelheid. In december wil het kabinet met meer plannen komen, waarschijnlijk ook voor de landbouw die verantwoordelijk is voor bijna de helft van de stikstof die in Nederland neerdaalt.