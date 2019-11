CDA'ers sluiten de gelederen: 'Deadline voor vergunning milieuvriendelijke stal moet van tafel'

De lokale afdelingen van het CDA hadden er afgelopen week op aangedrongen dat het CDA een ommezwaai zou maken. Vorige week vrijdag stemde de Statenfractie van het CDA nog voor de deadline van 1 april. Hierover ontstond na die vergadering onenigheid binnen het CDA. Veel CDA'ers waren zeer ontevreden over het optreden van de Statenfractie tijdens het boerendebat.

Fractievoorzitter van CDA Brabant, Ankie de Hoon, vertelde zaterdag na afloop dat het een vergadering was met veel emoties. "We hebben de boodschap van de leden begrepen. We houden ons nu vast aan het besluit dat de datum van 1 april van tafel moet", vertelde De Hoon na afloop van de bijeenkomst. Op de vraag of het uitstellen van de datum ook een breekpunt is in de coalitie, ging de fractievoorzitter niet in. "Maar het is wel een héél belangrijk punt."

Afgelopen donderdag maakte het CDA alsnog een draai van 180 graden en verraste daarmee de coalitiepartijen. De deadline van 1 april 2020 om een vergunning voor een milieuvriendelijke stal aan te vragen moet alsnog van tafel, is nu het standpunt.

