Anouk ging eerst zelf naar de Voedselbank, maar helpt nu anderen met haar eieren [GOEI VOLK]

"In het verleden stond ik noodgedwongen in de rij bij de Voedselbank. Wat was ik toen blij met simpelweg een doosje eieren. Tijdens het wachten bedacht ik me dat eieren voor iedereen fijn zouden zijn. Want als je eieren in huis hebt, heb je altijd warm eten.En dus wilde ik uiteindelijk zelf verse eieren regelen om iedereen te kunnen voorzien van een warme maaltijd. Van de opbrengst kocht ik nieuwe en hield de prijs zo laag mogelijk. Vers, biologisch en zo groot mogelijk. Het ging mij niet om verdienen, maar om het helpen. En dat is nog steeds zo.Inmiddels wat jaren verder, help ik veel mensen door de verkoop van mijn eieren. Het concept werd op handen gedragen door velen en ik bouwde een netwerk aan Servicepunten door heel Nederland op. Mijn doel is bereikt: ik ondersteun veel Voedselbanken en minimagroepen met mijn eieren.Als ''t Eiervrouwtje Nuenen' ben ik inmiddels een begrip geworden en daar ben ik trots op. Ik wil iedereen bedanken die mijn concept op een gouden blaadje draagt of mij keer op keer bedankt voor de geweldige eitjes." - Anouk Sitter uit Nuenen.#goeivolk #onsbrabant #voedsel bank #minima