Man van opgestapte gedeputeerde haalt stikstofverklaring van CDA-site, partij doet onderzoek

Het landelijk CDA onderzoekt een Bossche vrijwilliger van de partij. De man van de onlangs opgestapte gedeputeerde Marianne van der Sloot haalde in oktober de stikstofverklaring van de CDA-fractie van de Brabantse CDA-website. Hij gebruikte daarvoor een wachtwoord dat hij eerder om een hele andere reden had gekregen. Volgens Van der Sloot wilde haar man 'behulpzaam zijn in een chaotische situatie'.

De zaak valt op, omdat de Bosschenaar getrouwd is met ex-CDA-gedeputeerde Marianne van der Sloot. Het bericht dat hij weghaalde, was het eerste bericht van de Brabantse CDA-fractie over de stikstofcrisis. In dat bericht kwam de fractie met vijf nieuwe eisen voor een andere aanpak, de zaak waarover zijn vrouw later zou aftreden.

Nooit mogen doen

Marianne van der Sloot lijkt niet aangeslagen door het bericht. "Hij had dit nooit mogen doen, het was een tamelijk onhandige actie. Wij hebben er onderling over gepraat en natuurlijk ook met het Brabantse partijbestuur. We moeten nu afwachten wat het landelijk CDA ervan vindt."

Het CDA zat sinds afgelopen zomer met twee gedeputeerden in het provinciebestuur. De partij moest daarvoor ook tekenen voor het strenge Brabantse stikstofbeleid. Dat heeft het CDA vanaf het begin niet lekker gezeten. Op 18 oktober kwam de Brabantse CDA-fractie met een verklaring waarin een ander, voor de boeren minder streng stikstofbeleid werd geëist.

Rommelige situatie

De twee CDA-gedeputeerden wisten niet dat de verklaring zou komen. Omdat Van der Sloot op vakantie was in Canada leidde de ontwikkeling - met ook nog een tijdsverschil - tot een rommelige situatie waarbij heel veel onderling werd gebeld.

Toen al dat overleg tot het besluit leidde om de verklaring aan te vullen, heeft Van der Sloots partner - die met haar in Canada was - de eerste verklaring van de CDA-website gehaald. Een paar uur later is het stuk weer teruggeplaatst. Omdat Van der Sloot in een andere tijdszone zat, is de verklaring dus in de Nederlandse nacht een paar uur offline geweest.

Marianne van der Sloot: "Hij heeft het me gezegd maar door de chaotische situatie heb ik er verder niet over nagedacht. Toen ik eenmaal doorhad wat er aan de hand was, heb ik dat ook meteen doorgegeven. Zoals gezegd, het was een domme actie."

Extra zuur

Voor Van der Sloot is het allemaal extra zuur. Ruim 25 jaar lid van het CDA besloot ze in november op te stappen als gedeputeerde, omdat de CDA-fractie over het stikstofbeleid zo'n duidelijk andere mening had dan de coalitie. Ze was toen nog geen half jaar gedeputeerde.

Het CDA wil over de zaak weinig kwijt. Voorzitter Inge van Dijk van het Brabantse CDA gaat niet verder dan:"We hebben daar procedures voor en die volgen we nu." Het landelijk CDA gaat niet verder dan de mededeling dat de zaak aan een partijcommissie is voorgelegd.