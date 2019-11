Fataal ongeluk Someren: hulpdiensten wisten niet direct waar ze moesten zijn [TIJDLIJN]

"Donderdagavond ontvingen we een melding van een incident op de Kanaaldijk-Noord", vertelt politiewoordvoerder Marco van Rossum vrijdag. "De melder zei dat hij op de Kanaaldijk-Noord stond en dat er een auto in het water lag. De melder stond vlak bij de locatie van het incident."

'Auto te water aan Kanaaldijk-Noord'

Hulpdiensten zijn meteen uitgerukt na de melding die rond vijf over halfnegen (zie ook de tijdlijn onderaan dit verhaal, red.) binnenkwam, aldus Van Rossum. De melder en de hulpdiensten blijven contact houden.

Het is niet duidelijk of de melder de auto ook in het water heeft zien rijden. "In theorie kan het ook (een uur of twee uur, red.) eerder zijn gebeurd", aldus de politiewoordvoerder. "Dat moet nog worden onderzocht."

'Enige vertraging'

De hulpdiensten zijn ondertussen massaal uitgerukt. "Terwijl we dat doen, wordt duidelijk dat het incident niet op de Kanaaldijk-Noord is", aldus de politiewoordvoerder. "Het blijkt dat de auto aan de Broeksloot in het water ligt. Dus met enige vertraging gaan we die kant op." Die melding volgt om tien over negen. Dat is 35 minuten later.

Ook de woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bevestigt het bovenstaande. "De exacte locatie van het ongeluk was enige tijd onduidelijk. Daar durf ik echter geen tijd aan te koppelen."

Hieronder zie je de kaart van Someren. De blauwe lijn geeft Kanaaldijk-Noord aan. Tekst gaat verder onder het kaartje.

'Wegen niet begaanbaar'

Het blijkt moeilijk te zijn om bij de vijver aan de Broekweg te komen. "De wegen zijn niet begaanbaar, zeker niet voor het materieel dat we er voor in moeten zetten. Dat is zwaar en log", legt de politiewoordvoerder uit.

Ook de woordvoerder van de Veiligheidsregio, die donderdagavond ter plekke was gekomen, beschrijft het terrein als moeilijk bereikbaar. "In totaal zijn zo'n twintig brandweerlieden ter plekke gekomen."

Het is niet bekend hoe de auto in het water kon belanden. (Foto: Rob Engelaar)

Opschaling naar GRIP1

Als de juiste locatie is gevonden, wordt de situatie opgeschaald naar GRIP1. Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) is de naam van de werkwijze waarmee bepaald wordt hoe de coördinatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt. Dat betekent dat er afstemming tussen verschillende disciplines nodig is om de hulpverlening in goede banen te leiden.

Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio is dit gedaan om 'bepaalde redenen'. "Zonder om op die redenen in te gaan", aldus de woordvoerder. "Een goede afstemming van de hulpdiensten is nodig. Dit is niet uitzonderlijk."

Ter plekke gereanimeerd

Uiteindelijk lukt het de duikers om de mannen uit het water te halen. "Ik durf niet te zeggen of zij de auto open hebben moeten breken, maar ze zijn eruit gehaald. Daar zijn ze gereanimeerd", aldus de woordvoerder van de Veiligheidsregio. Volgens een woordvoerder van de politie zaten de twee nog in de auto.

Duikers van de brandweer hebben de twee inzittenden uit het water gehaald. (Foto: Rob Engelaar)

In het ziekenhuis overlijden de twee mannen uit Someren. Vrijdagmorgen rond halftien maakt de politie bekend dat de twee om het leven zijn gekomen.

Wat als?

Politiewoordvoerder Marco van Rossum durft niet te zeggen of het uit had gemaakt als de melder in één keer de juiste locatie had doorgegeven. “Je weet niet wat er zou zijn gebeurd als dat zo was. Misschien is iemand daar niet bekend.”

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Op de plaats van het ongeluk is uitgebreid onderzoek gedaan naar sporen. Ook zal de auto worden onderzocht op mogelijke technische mankementen.

Tijdsverloop van minuut tot minuut

Om 20.35 uur belt iemand 112 met de melding dat er een auto in het water terecht is gekomen in Someren. Diegene zegt op de Kanaaldijk-Noord te staan, vlak in de buurt van het ongeluk.

Om 20.40 uur worden de hulpdiensten opgeroepen om naar de Kanaaldijk-Noord in Someren te gaan. Zo worden ambulances, brandweervoertuigen en een traumahelikopter opgeroepen.

Daarna volgen er ook heel wat meldingen voor brandweerkorpsen in de buurt van Someren. Die krijgen een melding van een voertuig te water met adres Sportpark Potacker aan de Potakkerweg in Someren. In de buurt van de Kanaaldijk-Noord, maar niet de locatie waar de mannen te water zijn geraakt.

Om 21.10 uur komt de melding dat er een voertuig te water is in de Broekstraat in Someren. Na 35 minuten wordt voor het eerst de juiste locatie gemeld.

Om 21.14 uur laat de politie op Twitter weten dat duikers de auto proberen te bereiken. Ook wordt de Broekstraat genoemd. Ambulancepersoneel is in groten getale aanwezig.

Om 21.21 uur volgt de opschaling naar GRIP1. Dat betekent dat er afstemming tussen verschillende disciplines nodig is om de hulpverlening in goede banen te leiden.

Om 21.30 uur laat de politie weten dat de slachtoffers uit het voertuig zijn gehaald en ter plaatse worden gereanimeerd.

Om 22.02 uur laat de politie op Twitter weten dat de twee mannen in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Om 23.02 uur meldt de politie op Twitter dat de twee slachtoffers twee 20-jarige mannen uit Someren zijn en dat ze in kritieke toestand zijn opgenomen in het ziekenhuis in Eindhoven. De familie is geïnformeerd.

Vrijdag rond 09.30 uur wordt duidelijk dat de twee mannen zijn overleden in het ziekenhuis.