'Ik ben hysterisch!', musicalster Willemijn Verkaik laat zich in 'Annie' van andere kant zien

'Annie' is al een aantal dagen te zien in Chassétheater in Breda. Tussen de voorstellingen door wordt er nog druk gerepeteerd. Omdat er kinderen meespelen, is het repetitierooster hogere wiskunde. Want werken met kinderen betekent strikte regels. Onze verslaggever meldde zich 's middags om vijf uur in het theater, maar moet het niet wagen om vóór zes uur een kind een vraag te stellen, want dat kost een speeldag.

"Voor de kinderen geldt dat hun werkdag om zes uur begint. Vanaf dat moment mogen we alles doen. Maar als we daarvóór iets doen dat lijkt op werk, mogen ze een dag minder spelen", legt PR-medewerker Joyce Wasterval uit.

Voor de kinderen zelf is het spelen in 'Annie' één grote speeltuin. Uitgelaten hollen ze door het gangenstelsel van het theater, van oefenruimte naar grime naar het toneel, om hun plekken tijdens de scènes nog een keer te oefenen, vlak voor de voorstelling.

Amber (11) uit Ooijen speelt een weesmeisje in de musical Annie. (foto: Omroep Brabant)

Lotsbestemming

De 11-jarige Amber Eggenkamp uit Ooijen speelt een van de weeskinderen: "Natuurlijk heeft het auditieproces wel een tijdje geduurd. Toen ze op een gegeven moment zeiden dat ik mee mocht doen, dacht ik echt: wow, ik zit in Annie!"

Amber zat in het kinderkoor van de Efteling. En ze heeft er al gastrollen opzitten in Sprookjesboom de musical en de Sprookjessprokkelaar. Als je met haar spreekt, krijg je het gevoel dat het spelen in musicals voor haar niets minder is dan een lotsbestemming. Trefzeker en vol energie geeft ze antwoord: "Ik wil later als ik groot ben heel graag in musicals spelen. Als ik hier mee bezig ben, vergeet ik alles. Dus als ik niet zo'n leuke dag heb gehad of het zit even niet mee, dan kan ik alles loslaten. Als ik ga zingen en acteren, heb ik nergens meer last van."

Willemijn Verkaik speelt Miss Hannigan in de musical Annie. (foto: Omroep Brabant)

Als er dus één vrouw een groot voorbeeld moet zijn voor Amber, dan is het wel haar tegenspeelster Willemijn Verkaik. Zij speelde de hoofdrol in de hitmusical 'Wicked'. Niet alleen in Nederland en Duitsland maar ook op Broadway en West End. En nu is ze dus Miss Hannigan in 'Annie', de directrice van het weeshuis.

Super gemeen

Voor Verkaik is dit iets totaal anders en dat vindt ze juist leuk: "Het is iets dat mensen echt nog niet van me kennen. Die vrouw is hysterisch. En ik vind het zo grappig daar de nuance in te vinden. Hoe groot kan ze zijn? Die vrouw is niet zomaar zo geworden. Ze is heel treurig en eenzaam. Soms is ze ook aandoenlijk, maar ondertussen is ze super gemeen tegen al die weeskinderen. Heel leuk om te doen."

De musical Annie is nu voor de vierde keer in ons land te zien. Verkaik snapt wel waarom mensen Annie iedere keer weer willen zien: "Het is zo stoer, dat meisje dat op zoek gaat naar haar ouders. Ik was er vroeger ook helemaal weg van. Die film heb ik denk ik wel tien keer gezien. Je blijft het leuk vinden."

'Annie' is nog tot 8 december te zien in het Chassétheater in Breda.