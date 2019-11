Burgemeester over fataal ongeluk Someren: ‘Het raakt onze gemeenschap diep’

Dilia Blok, de burgemeester van Someren, is erg ontdaan door het overlijden van twee 20-jarige mannen wiens auto donderdagavond te water raakte. Ze betuigt haar medeleven aan de nabestaanden en stelt dat de gemeenschap diep door het ongeluk geraakt is.

"Het nieuws dat deze twee jonge mannen uit Someren zijn weggerukt uit het leven, raakt me diep. Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de nabestaanden van de slachtoffers", schrijft de burgemeester op Instagram.

Beste inwoners van Someren,

Als burgemeester ben ik geconfronteerd met dat waarvan je hoopt dat je het nooit meemaakt binnen je gemeenschap. Twee jongens, beiden 20 jaar oud, zijn overleden na een tragisch ongeluk in Someren waarbij ze met hun auto te water zijn geraakt.

Het nieuws dat deze twee jonge mannen uit Someren zijn weggerukt uit het leven, raakt me diep. Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de nabestaanden van de slachtoffers.



Direct na de melding zijn onze hulpdiensten ingezet en met hulp van de melders is gezocht naar de juiste incidentlocatie. Ondanks de massale inzet van politie, brandweer en ambulance hebben de jongens het niet gered. De politie doet op dit moment onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeluk.

Het is een onvoorstelbaar groot verdriet en verlies voor de ouders, familie en vrienden. Zo jong nog, verschrikkelijk. Het raakt ook onze hele gemeenschap diep. Velen in onze gemeente, in het bijzonder in Someren-Eind, hebben de jongens direct of indirect gekend.

Mijn gedachten zijn bij de familie, vrienden en bij iedereen die de jongens liefhad. Namens alle inwoners van Someren en het gemeentebestuur wens ik alle betrokkenen heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Dilia Blok,

"Het is een onvoorstelbaar groot verdriet en verlies voor de ouders, familie en vrienden", vervolgt ze. "Zo jong nog, verschrikkelijk. Het raakt ook onze hele gemeenschap diep. Velen in onze gemeente, in het bijzonder in Someren-Eind, hebben de jongens direct of indirect gekend."

Ongeval

Rond halfnegen ging het mis. De twee 20-jarige inwoners uit Someren waren met een auto in het water beland in een vijver langs de Broekstraat. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Er zaten verder geen andere inzittenden in de auto.

Hulpdiensten wisten donderdagavond niet direct waar ze moesten zijn om twee mannen uit het water te redden in Someren. Het duurde even voordat de exacte locatie van het ongeluk was gevonden. Na reanimatie werden de slachtoffers naar het ziekenhuis gebracht, waar ze allebei overleden.