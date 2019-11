Hudson's Bay Breda moet open blijven, oordeelt rechter

Hudson's Bay in Breda moet tot medio 2021 openblijven. Dat heeft het gerechtshof vrijdag besloten. De winkelketen, met verschillende vestigingen in Brabant, vroeg donderdag uitstel van betaling aan.

De verhuurder van de ruimte in winkelcentrum De Barones in Breda had een kort geding aangespannen. De luxe winkelketen zit in zwaar weer en liet eerder al weten dat het eind 2019 alle winkels gaat sluiten. Maar bij de komst van Hudson's Bay naar Breda heeft de verhuurder veel investeringen gedaan om het pand geschikt te maken voor de nieuwe huurder.

Hudson's Bay zit afhankelijk van de locatie in ruil voor die investeringen vast aan jarenlange huurcontracten, met looptijden tot wel twintig jaar. De winkelketen kan daar niet zomaar onderuit.

De verhuurder had van de rechtbank al gelijk gekregen, maar de winkel ging in hoger beroep.

Belangrijk voor andere winkeliers

Het gerechtshof stelt dat niet alleen de verhuurder maar ook de andere winkeliers er groot belang bij hebben dat de winkels open blijven om de toeloop in de winkelcentra te handhaven.

Het hof rekent het Hudson’s Bay aan dat zij geen overleg met haar verhuurder heeft gevoerd, terwijl daarop in een eerder vonnis uit mei 2019 al door de kantonrechter was aangedrongen. De winkel heeft hiervoor geen goede verklaring gegeven.

Uitstel van betaling

Of de winkel echt lang openblijft, is maar de vraag. Als de winkelketen failliet verklaard wordt, gelden andere juridische regels dan bij een vrijwillige sluiting. De verhuurder kan bij een faillissement geen aanspraak maken op maandelijkse huur.

Hudson's Bay heeft vijftien winkels in Nederland, er werken circa 1400 mensen.