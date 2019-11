Voorlopig nog geen eind aan groei van aantal geiten in Brabant

Ondanks de geitenstop van de provincie zal het aantal geitenhouderijen in Brabant ook de komende jaren nog verder toenemen. Volgens geitenhouder Ad Bink heeft dat te maken met uitstaande vergunningen voor nieuwe stallen en uitbreidingen. "We zullen zeker de komende vijf, misschien wel zes jaar nog te maken hebben met een groei van het aantal geiten", meent hij.

De geitenhouder reageert daarmee op de laatste cijfers van het CBS. Daaruit blijkt dat er dit jaar weer drieduizend geiten zijn bijgekomen in Brabant. "Toen de provincie de geitenstop in 2017 instelde liepen er nog een aantal bouwvergunningen. Zo'n vergunningtraject kan wel drie tot vier jaar duren, daarna kost het bouwen van die stal een jaar. En dan moet je ook nog twee of drie jaar rekenen voor het opvullen van die stal met een geitenstapel." Hij noemt dat het 'na-ijl-effect' van de geitenstop die de provincie in 2017 instelde.

Booming business

Met 450 geiten is Ad Bink een kleine geitenhouder. Hij begon 23 jaar geleden. "Ik heb een boerenhart en ik wilde graag een eigen bedrijf. De mogelijkheid om een geitenbedrijf te kopen en daarmee een start te maken is iets gemakkelijker dan met bijvoorbeeld koeien."

Als alleenwerkende geitenhouder kan hij tot 500 geiten in zijn eentje aan. "Vanuit economisch perspectief snap ik die groei van geitenhouderijen wel", zegt hij. "Geitenzuivel is booming business, kijk maar naar het gebruik van geitenkaas en naar geitenmelkpoeder voor baby's."

Hoewel de komende jaren het aantal geiten dus nog zal toenemen in Brabant, voorziet Bink wel een eind aan die groei. "Ik kan me voorstellen dat er in andere delen van Nederland nog wel mogelijkheden zijn, maar hier heeft het aantal geitenhouderijen zijn maximum wel ongeveer bereikt."

Gezondheidsonderzoek

De sector wacht volgens hem al veel te lang naar hun zin op de uitkomsten van onderzoek naar de gezondheidseffecten van geitenhouderijen op de omgeving. "Wij zijn ondernemers en willen graag weten waar we aan toe zijn." Dat gezondheidsonderzoek richt zich op een mogelijk verband op longziektes bij mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen. Voor de provincie was juist dat mogelijk verband aanleiding voor de geitenstop.

De drastische maatregelen die na de uitbraak van Q-koorts genomen zijn hebben volgens Bink het risico op Q-koorts binnen de professionele geitenhouderijen tot een minimum beperkt. "We hebben een verplicht vaccinatieprogramma en maandelijks worden de melktanks gecontroleerd of er mogelijk nog een geit rondloopt die Q-koorts uitscheidt. Volgens mijn informatie is de laatste vier jaar geen positief tankmelkmonster meer genomen."