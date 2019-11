Twee jongens hebben vrijdagavond blikjes naar treinen gegooid in Vught. Dat zegt ProRail.

Volgens ProRail is de politie er plaatse voor onderzoek. Onbekend is of de jongens zijn aangehouden.

Vorige week vrijdag werd het treinverkeer in Brabant nog gehinderd nadat twee jongens met metalen balletjes en een wapen op treinen schoten.

