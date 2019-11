Veel politie op de been bij demonstratie Kick Out Zwarte Piet in Eindhoven

Het Kick Out Zwarte Piet protest in Eindhoven (Foto: René van Hoof)

Op iedere hoek van het Stadhuisplein in Eindhoven was zaterdagmiddag politie op de been om een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet rustig te laten verlopen. Ook op andere plaatsen in de stad was veel politie. Vorig jaar tijdens de intocht van Sinterklaas liep een protest van de tegenstanders van Zwarte Piet in Eindhoven flink uit de hand. Deze keer bleef het, in een hoekje van het Stadhuisplein en omgeven door politie, rustig.

Iedereen die er verdacht uitzag en richting Stadhuisplein liep moest zich zaterdagmiddag bij de politie legitimeren. De politie en gemeente Eindhoven wilden koste wat kost nieuwe ongeregeldheden rond een protest van Kick Out Zwarte Piet voorkomen. En dat lukte. Met muziekoptredens werd het zelfs gezellig. Een motoragent maakte een dansje op reggaeklanken van een artiest die optrad. De muziek was hard en de opkomst niet groot. Enkele tientallen demonstranten kwamen om Kick Out Zwarte Piet te scanderen.

Black Friday

"Is het hier soms Black Friday?", vraagt een voorbijganger zich lachend af. Een enkele automobilist die voorbij rijdt, toetert en steekt zijn middelvinger op naar de Kick Out Zwarte Piet demonstranten. Maar het winkelend publiek in de stad heeft niets van het anti-zwartepietprotest gezien. De demonstranten zeggen net zo lang door te gaan, totdat Zwarte Piet is verdwenen uit het straatbeeld. Ze herhalen de boodschap dat het een racistische traditie is en hopen dat Nederland volgend jaar zwartepietvrij is.