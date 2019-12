RKC boekt zeldzame zege bij FC Utrecht, Willem II imponeert tegen Sparta

Bekijk de analyse van RKC-watcher John Nelissen en lees daarna verder.

Melle Meulensteen kopte zich twintig minuten voor tijd naar de status van matchwinner. De verdediger kopte een vrije trap van Clint Leemans binnen. "Je weet dat je daar een wedstrijd mee kunt beslissen, vandaag is dat ook zo", gaf Leemans na afloop aan. Meulensteen mag zich met drie competitietreffers clubtopscorer noemen, samen met aanvaller Sylla Sow.

RKC mag nu eindelijk eens omhoog kijken. De Waalwijkers vierden de tweede competitiezege, maar blijven hekkensluiter. Het verschil met nummer voorlaatst ADO Den Haag is nu nog maar drie punten. Het was overigens voor het eerst in 27 jaar (!) dat RKC won in de Domstad.

Klinkende zege Willem II

Willem II boekte zaterdagavond in eigen huis een ruime zege op Sparta Rotterdam. De Tilburgers wonnen met 4-0 en stegen naar de vierde plaats in de eredivisie. De ploeg van Adrie Koster heeft een punt minder dan nummer drie PSV, dat zondag bij FC Emmen speelt.

Bekijk de analyse van Willem II-watcher Fabian Eijkhout en lees daarna verder.

Ché Nunnely opende al in de vijfde minuut de score, op aangeven van Mike Trésor Ndayishimiye. Niet veel later waren de rollen omgedraaid. Nog in de eerste helft maakte Freek Heerkens er 3-0 van. In de tweede helft schoot Mats Köhlert de eindstand op het scorebord: 4-0.

Buiten de doelpunten om liet de thuisploeg de aanwezige fans af en toe genieten met mooie acties, hakballetjes en goed spel. Heerkens, de verdediger die zijn derde doelpunt van het seizoen maakte, kon daar wel van genieten. "Als we winnen wel, anders moet ik er een aantal bij de les houden."