Vier tweelingen geboren in negen maanden tijd in Oploo [VIDEO]

"Heel bijzonder, dat in zo'n klein dorp vier tweelingen in zo'n korte tijd geboren worden", zegt Isabel Janssen. Haar tweeling Guus en Finn is nu twee maanden oud. "Je komt soms wel handen tekort hoor. Ze willen alle twee tegelijk eten, ze huilen tegelijk, je moet echt even je ritme vinden."

De tweeling van Lisa Franssen is nu zes maanden oud. "Je merkt wel dat ze elkaar wat meer vermaken. Nora en Jula zitten naar elkaar te kijken en aan elkaar te frunniken." Dat blijkt ook wel als drie van de vier tweelingen naast elkaar liggen en Jula op de hand van Guus begint te sabbelen.

Zeer uitzonderlijk

Martijn Wientjes is de trotse vader van Axel en Finn, met de negen maanden de oudste van de nieuwe 'babyboom' aan tweelingen. "We hadden niet kunnen bedenken toen onze mannen geboren werden, dat er nog drie tweelingen zouden volgen in Oploo."

Gemiddeld zijn er in Nederland van de duizend kinderen slechts zestien een tweeling. Dat er dan in Oploo met 1800 inwoners in minder dan een jaar tijd vier tweelingen worden geboren is statistisch gezien heel bijzonder.

Whatsappgroep

Het ziet ernaar uit dat de vier tweelingen voor altijd aan elkaar verbonden blijven. "We hebben ook een whatsappgroep waarin we tips delen. Martijn en Lisa hebben al bepaalde fasen meegemaakt. Het is fijn dat je dan advies kan vragen."

"De juf gaat het zwaar krijgen met al die tweelingen later", zegt moeder Franssen die volop van haar tweeling geniet. "Je kunt beter een tweeling hebben dan twee kinderen apart. Ook al is het pittig, het is wel efficiënter", vertelt vader Martijn, die nog even opmerkt dat ook de Oploose middenstand erg blij is met de babyboom.