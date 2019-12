Dode bewoner gevonden bij blussen van woningbrand in Tilburg

Bij het blussen van een woningbrand in Tilburg is zaterdagavond de man die in het huis woont, dood gevonden. Volgens de politie zijn er geen directe aanwijzingen voor een misdrijf. Toch wordt deze zondag nog onderzoek gedaan bij de woning aan de Zuringhof.

Het vuur brak tegen half tien door nog onbekende oorzaak uit. Er was sprake van een korte, maar hevige brand. Het is niet bekend hoe oud het slachtoffer is. Iemand anders moest in een ambulance worden nagekeken.