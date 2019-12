Massale vechtpartij bij KidsPlaza in Vught loopt met een sisser af

De politie gaat geen actie meer ondernemen na de vechtpartij van zaterdagmiddag in KidsPlaza in Vught. Bij deze indoor kinderspeeltuin aan de Maarten Trompstraat zouden tientallen volwassenen met elkaar op de vuist zijn gegaan. Veel kinderen waren er getuige van, zo meldde wijkagent Marcel de Rouw.

Een woordvoerder van de politie meldde zondagmorgen desgevraagd dat er geen aangiften zijn gedaan. Hij bevestigde ook dat er niemand gewond is geraakt.

'Erg vervelende situatie'

De Rouw sprak zaterdag van een ‘erg vervelende’ situatie: “Dit zien wij niet vaak in Vught. Als er al ooit een vechtpartij is, dan is die tussen jongeren. Dat het nu volwassenen waren tijdens een kinderfeest, is echt naar."

De onenigheid is waarschijnlijk ontstaan door onderlinge bemoeienis van ouders over elkaars kinderen, zo vertelt de wijkagent. De mensen die met elkaar op de vuist gingen, kenden elkaar niet.

Manager vindt het 'triest'

Nadat bij de politie was gemeld dat er werd gevochten bij KidsPlaza, is ze met drie wagens neer Vught gereden. Inmiddels was de rust redelijk teruggekeerd, omdat andere bezoekers de boel hadden weten te sussen. Bovendien waren de meeste betrokkenen toen al weg. Er is niemand aangehouden.

Medewerkers van KidsPlaza willen niet op het incident ingaan. Tegenover het Brabants Dagblad laat manager José Lambregts weten dat ook zij niet precies weet waarom het zo uit de hand is gelopen. “Het is triest dat men zich zo heeft laten gaan in het bijzijn van de aanwezige kinderen”, zo zei ze ook.

