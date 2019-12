Vuurwerkbedrijf Ano baalt van ongelukken na vuurwerkshow, maar voelt zich niet verantwoordelijk

“We vinden het supererg wat er is gebeurd. Bij ons staat veiligheid voorop en als je dan hoort dat er ongelukken in de buurt zijn gebeurd, dan schrik je daar wel van.” Nicole Nooijen van Ano Vuurwerk in Milheeze is begaan met het lot van de automobilisten die zaterdagavond door heel slecht zicht van de weg raakten en tegen een boom of in een sloot belandden. Dit gebeurde bij Milheeze.

De bestuurders konden zo weinig zien, omdat het mistig was, het amper waaide én omdat er veel kruitdampen hingen. Die avond verzorgde de groothandel zijn jaarlijkse vuurwerkshow. Dat was in de buurt van de Oldert, de weg tussen Bakel en Deurne waar die avond zeker vier wagens van de weg raakten.

'Alles op orde'

Volgens de woordvoerster van Ano waren alle vergunningen van haar bedrijf op orde. “Er waren de hele dag mensen van handhaving aanwezig om in de gaten te houden of alles door mocht gaan. Van het begin van de opbouw tot het eind van de demonstratie”, aldus Nooijen. “Alles was de hele tijd in orde en er was geen reden om de show af te blazen.”

De mist ontstond dan ook ná de vuurwerkshow, beweert ze. “De show duurde van acht uur tot kwart voor negen. En volgens mij kwamen de eerste berichten van ongelukken rond half tien. Dat was dus ruim drie kwartier na afloop.” Toch zit Nooijen er wel mee. Ze benadrukt dat ze het heel erg vindt wat er is gebeurd. “Het is gewoon een vervelende samenloop van omstandigheden.”

'Dikke rooksluiers'

Een van de automobilisten die van de weg raakten, denkt er anders over. “Dit was geen mist, zoiets voel je aankomen. Ik had direct in de gaten dat het om dikke rooksluiers ging”, klonk het resoluut uit de mond van de man, die anoniem wil blijven.

“Je kon echt helemaal niks zien. Pas toen ik op die boom botste, had ik in de gaten dat ik van de weg was geraakt. En ik was niet de enige. Het was één grote chaos”, zegt de gedupeerde, die het er niet bij wil laten zitten.

Geen gewonden, alleen materiële schade

De politie heeft vooralsnog geen aangiften gekregen. Wel waren er zaterdagavond een stuk of vijf meldingen van ongelukken op de Oldert. Er is volgens een woordvoerder van de politie niemand gewond geraakt. Voor zover bekend was er alleen materiële schade.

De zegsman laat verder weten dat er zaterdagavond nog contact is geweest met de organisatie van de vuurwerkshow. Hieruit bleek dat er inderdaad een vergunning is afgegeven. “Of het bedrijf zich aan de regels heeft gehouden? Hiervoor zul je bij de gemeente moeten aankloppen. Toezicht op naleving van voorwaarden is namelijk een van haar taken”, verklaart de politie. De gemeente Gemert-Bakel, waar Milheeze onder valt, kon nog niet reageren.

