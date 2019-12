Wildwesttaferelen in Breda: ruziënde Nederlanders en Belgen racen door centrum

Een ruzie tussen Belgen en Nederlanders is zaterdagmiddag rond halfvijf in Breda flink uit de hand gelopen. De twee groepen achtervolgden elkaar in auto’s door het centrum van de stad. Daarbij raakten beide auto’s elkaar regelmatig. Aan de achtervolging ging volgens de politie een ruzie vooraf. Agenten hielden in totaal zeven verdachten aan.

De achtervolging stopte op het Stationsplein. De inzittenden sloegen op de vlucht en renden een hotel binnen. Bij het hotel sprak een 20-jarige Belg enkele handhavers aan. Toen die zagen dat de man een ploertendoder en een mogelijk vuurwapen bij zich had, sloegen ze de man in de boeien. De politie hield ook twee mannen (19 en 20) uit Roosendaal aan. De beschadigde auto’s en wapens zijn in beslag genomen.

Vier Belgen (20 tot en met 22) hebben zich korte tijd later zelf op het politiebureau in Breda gemeld. Zij verklaarden iets met de ruzie te maken te hebben en zijn ook aangehouden. Waarover de mannen ruzie hadden en waarom ze elkaar achtervolgden is niet duidelijk.