Lange rijen voor zeldzaam speciaalbiertje in Abdij van Berne: whisky-quadruppel maar één dag te koop

Het speciale quadruppel-bier heeft een jaar gerijpt op whisky- en rumvaten.

Het past in een traditie, want al vierhonderd jaar geleden brouwden de paters in Heeswijk-Dinther ook bier. En ook toen lieten ze dat bier rijpen in vaten. "Dat had toen alles te maken met dat er heel slecht drinkwater was", legt abt Denis Hendrickx van de Abdij van Berne uit. "Ze zochten toen iets met een laag alcoholpercentage, waardoor de waterkwaliteit verbeterd werd."

Niet meer vanwege de waterkwaliteit

Het huidige abdijbier is nog steeds gebaseerd op de recepten van toen. Maar dat er sinds een paar jaar weer abdijbier gebrouwen wordt, heeft niks meer met de waterkwaliteit in Heeswijk-Dinther te maken.

Een groep vrijwilligers blies het abdijbier in 2015 nieuw leven in, om de abdij te steunen. Met het geld dat met het bier verdiend wordt, wordt het (dure) onderhoud aan de gebouwen van de abdij betaald.

Grootste wens: een brouwerij

Eén ding missen ze nog in de Abdij van Berne: een daadwerkelijke brouwerij. Het brouwen gebeurt nu bij een bevriende abdij, maar Henry van Boxmeer van de stichting Berne Adbijbier hoopt dat er binnen een paar jaar weer op het abdijterrein zelf gebrouwen kan worden. "Dat is onze grootste wens."

Oudste kloosterorde

De bijna 900 jaar oude orde van Norbertijnen in de Abdij van Berne is de oudste nog actieve kloosterorde van ons land. In tegenstelling tot de trappisten van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot (bekend van La Trappe), zijn de Norbertijnen in Heeswijk-Dinther een relatief liberaal gezelschap. Mede door de inkomsten van het abdijbier hopen de paters het nog lang vol houden in Heeswijk-Dinther.

Vriendjes worden of wachten

Wil je het speciale quadruppel-bier proeven? Dan zul je vrienden moeten worden maken met iemand die al een fles heeft, want het bier is verder nergens meer te koop. Of je moet een jaar wachten, want eind volgend jaar komt er weer een vatgerijpt bier.

LEES OOK: Eeuwenoude Abdij van Berne opent deuren voor toeristen, ondernemers en kwetsbare mensen