Man (23) uit Litouwen aangehouden voor steekpartij in Breda

De politie deed zaterdag onderzoek in het huis van het slachtoffer. (Foto: SQ Vision)

De politie heeft zondagavond een man van 23 uit Litouwen aangehouden voor betrokkenheid bij een steekpartij in Breda. Het slachtoffer werd zaterdagmiddag in zijn eigen huis aan de Otterring meerdere keren gestoken en raakte gewond.

De 23-jarige verdachte is in Barneveld aangehouden. De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar, bleek al kort na de steekpartij.

Ruzie

Volgens de politie ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in het huis en hoe de ruzie zo uit hand heeft kunnen lopen.

Het slachtoffer werd zaterdag naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is inmiddels stabiel.