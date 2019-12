Man die tegen sokkel Willem II- standbeeld reed, meldt zich dag later bij de club

"We overleggen nu met de man hoe het verder moet met het herstel. En hoe we dit financieel en met de verzekering gaan regelen", aldus de woordvoerder. De man, van wie geen verdere details bekend worden gemaakt, botste zaterdag tegen de sokkel onder het beeld. Volgens de club was er geen opzet in het spel, maar had de bestuurder zich ook niet gemeld bij Willem II.

De sokkel bestaat uit vier platen met namen van voetballers die meer dan honderd wedstrijden voor de club speelden. De plaat aan de achterkant is beschadigd en heeft meerdere scheuren. "Daar zit wel een fikse schade. Die plaat zal eruit gehaald moeten worden om te herstellen", aldus de woordvoerder.

Na twee jaar beschadigd

"Dit is een standbeeld waar de supporters lang voor gecollecteerd hebben. Het is zonde dat het na iets meer dan twee jaar alweer beschadigd is." De club vindt het dan ook fijn dat de automobilist zich snel gemeld heeft en er nu naar een oplossing gezocht kan worden.