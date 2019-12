Wietvermaler in de vorm van handgranaat werd op Eindhoven Airport aangezien voor mogelijk explosief

Het verdachte pakketje op Eindhoven Airport blijkt loos alarm. Het ging om een voorwerp dat leek op een handgranaat. "Het was een grinder om wiet mee te vermalen in de vorm van een handgranaat", dit meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Of de wietvermaler los in de terminal lag of in een tas zat, kon de woordvoerder niet zeggen. "Daarvoor zouden we de beelden op de luchthaven moeten bekijken", aldus de woordvoerder die zelf niet ter plaatse was.

EOD

Het object werd rond kwart over tien gevonden bij de ingang van de terminal. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie werd vervolgens opgeroepen om onderzoek te doen.

Passagiers die aankwamen op de luchthaven werden via een nooduitgang weggeleid. Twee toegangsdeuren en een deel van de terminal waren afgesloten. Het vliegverkeer ging wel al die tijd gewoon door.

Geen primeur

Eindhoven Airport is niet het eerste vliegveld ter wereld waar een wietvermaler in de vorm van een handgranaat voor opschudding zorgde. Luchthaven Astor Piazolla in Argentinie werd vorig jaar zomer ontruimd omdat een passagier er eentje in z'n bagage had. Ook in Washington en Sacramento kreeg men er al eens mee te maken.