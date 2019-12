Organisator van evenementen die werden afgelast 'op doktersadvies' blijft onbereikbaar

Mensen die een kaartje hadden voor de afgelaste feesten Winter Ibiza Festival in het Beursgebouw in Eindhoven, hebben hun geld voorlopig nog niet terug. Dat staat in een tweede mail die de festivalgangers hebben ontvangen. Eerder liet de organisator weten ziek te zijn, en op advies van de dokter de organisatie van de feesten direct te staken. De man is nu voor alle betrokken partijen onbereikbaar.

De ‘gelukkige’ eigenaren van een ticket, medewerkers van het Beursgebouw en medewerkers van Eventbrite kunnen de organisator van het festival na een week nog steeds niet bereiken. Ook Omroep Brabant krijgt geen contact met de eigenaar van Vita Musica BV.

'Druk bezig'

In het bericht van maandagochtend schrijft de organisator: “Om een productie te organiseren moeten er voorafgaand kosten worden gemaakt en dj’s worden betaald.” Hij geeft aan dat ‘we druk bezig zijn om een gedeelte van de reeds betaalde kosten terug te halen’. “Echter heeft dit jammer genoeg meer tijd nodig dan gedacht”, schrijft de organisator.

Niemand kan de organisator te pakken krijgen. Marcel is een van de mensen die een kaartje kocht voor het Winter Ibiza Festival. “Het roept echt vragen op als er twee festivals niet door kunnen gaan omdat één persoon wegvalt”, zegt Marcel.

'Acute medische problemen'

Festivalgangers die kaarten hadden gekocht voor het Winter Ibiza Festival op 13 december en ook voor het Schlagerfestival op 14 december in het Beursgebouw in Eindhoven, kregen 25 november een e-mail via ticketplatform Eventbrite van Vita Musica BV dat de feesten niet doorgingen. Reden die werd opgevoerd: ‘acute ernstige medische problemen’. Eigenaar Willem Vogels uit Helmond schreef daarin dat hij per direct moet stoppen, omdat hij anders zelf het festival niet haalt.

Marcel zocht contact met de organisator nadat hij het eerste bericht ontving over het gecancelde evenement. Hij ontving geen reactie: “Het gaat mij niet om het geld maar helemaal niemand kan met hem in contact komen. Dat is echt raar."



Onvindbaar

Miranda de Laat van het Beursgebouw geeft aan dat de organisator sinds het eerste bericht helemaal nergens meer op reageert. Ze twijfelden niet aan zijn betrouwbaarheid: “Hij had zijn zaakjes goed op orde. Hij heeft zijn aanbetalingen netjes voldaan en had de juiste toeleveranciers om zich heen verzameld.” Volgens De Laat kan Eventbrite een rol spelen in de vergoeding van de kaartjes.

Maar bij Eventbrite geven ze aan dat zij de organisator niet kunnen bereiken en dat zij zonder toestemming van organisator Willem Vogels niets kunnen doen. Ook Eventbrite heeft de organisator nog niet kunnen bereiken.

