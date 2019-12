'Geen kwajongensstreek', burgemeester Oss boos na autobrand die huis van jong gezin verwoestte

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van Oss veroordeelt de nieuwste autobrand in haar stad. "Dit is geen kwajongensstreek", stelt zij maandag in een reactie. Ze roept iedereen die iets gezien heeft of relevante camerabeelden bezit "met klem" op zich te melden. "Uw hulp is nodig om de dader of daders op te sporen en aan te kunnen houden."

"Na een wat rustiger periode rondom autobranden is het vreselijk om te horen wat er afgelopen nacht is gebeurd", zegt de burgemeester. "Er gaat al maanden veel energie van de politie zitten in het onderzoek naar de autobranden. De brand van vannacht laat zien hoe gevaarlijk die autobranden kunnen zijn." Ook schrijft ze: "Als gemeenschap moeten we dit niet accepteren."

Zondagnacht vloog een auto die onder een carport stond bij een woning in de Staringstraat in brand. Het vuur sloeg over naar het woonhuis. Het gezin met twee jonge kinderen dat door woonde, wist het brandende gebouw net op tijd te ontvluchten. Het was ook hun auto die vlam vatte. De politie gaat uit van brandstichting, laat een woordvoerder maandagochtend weten. Het huis is volgens omstanders zo zwaar beschadigd door de brand, dat het niet meer bewoonbaar is.

'Dit had heel slecht af kunnen lopen'

De politie neemt de brand in Oss heel erg serieus. “Dit had heel “slecht af kunnen lopen”, laat een woordvoerder maandag aan Omroep Brabant weten.

In Oss zijn de laatste tijd vaker auto’s in brand gestoken. De politie vraagt zich af of deze brand in die reeks hoort. “Je ziet toch wel wat verschillen met de andere autobranden. Er zijn hier ongelooflijk veel risico’s genomen. Dat blijkt ook wel omdat er een woning is uitgebrand. Bij die andere branden ging het om losstaande auto’s met alleen materiële schade.”

De politie kon nog weinig vertellen over de voortgang van het onderzoek. Zo is niet duidelijk of er al een verdacht in beeld is. Wel zegt de woordvoerder dat de brand ook wordt onderzocht door hetzelfde team dat de andere autobranden in Oss onderzoekt.