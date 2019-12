Probleemwijk Tilburg Noord kan beter, wie weet hoe?

Als je met Floris Alkemade door Tilburg Noord loopt, ziet hij snel wat plekken die voor verbetering vatbaar zijn. "Is dit hoe we een stad moeten maken?" vraagt hij zich af als we langs een flat in de Corellistraat lopen. Hij wijst naar de garagedeuren op de begane grond: "Allemaal dichte gevels. En kijk eens naar de overkant van de straat: allemaal garageboxen."

Rijksbouwmeester Floris Alkemade. (foto: Omroep Brabant)

In Tilburg Noord wonen 23.000 mensen, met 120 verschillende nationaliteiten. De wijk scoort hoog op ranglijsten waar je helemaal niet hoog op wilt scoren. Veel armoede. Van heel Tilburg hebben de basisschoolkinderen in Noord het meeste extra zorg nodig. En er zijn jeugdbendes.

Jongeren op straat

Een van de jongens die we spreken in het winkelcentrum aan het Verdiplein, weet wel hoe dat komt: "Zorg dat er evenementen zijn. Voetbal, zaalvoetbal, projecten voor jongeren in ieder geval. Dat zal veel oplossen. De jongeren hebben nou niks te doen, dus belanden ze op straat."

Even verderop gooit Bert Reuser zijn lege flessen in de glasbak. Hij woont al 15 jaar met veel plezier in de wijk. "Het Verdiplein had een heel slechte naam. Ik weet niet waarom, nooit iets van gemerkt." Toch heeft hij wel iets voor de ideeënbus. Hij wijst naar naar een hoek met afval: "Ik woon erboven, dus ik kijk er recht bovenop. Er ligt altijd rommel om de glasbak. Dat vind ik wel een punt voor verbetering."

Verzorgingsstaat

Rijksbouwmeester Alkemade weet wel waarom Tilburg Noord problemen heeft: "In deze wijk staan op zich goede woningen. Maar ze zijn gebouwd in een totaal andere maatschappij. Een verzorgingsstaat met rijke sociale verbanden. Er is veel veranderd, behalve onze woonwijken. Daar moeten we over nadenken."

"Horen er geen rijkere woningen in een wijk met 23.000 inwoners?" Vraagt Alkemade zich af. "Anders, diverser, waardoor de stad leuker wordt. Zodat het beter aansluit bij hoe de mensen hun leven willen leiden."

Iedereen die met Rijksbouwmeester wil meedenken over de toekomst van Tilburg Noord, kan zich vanaf 9 december melden op de website van het project: Panorama Lokaal.