Politie zoekt nog steeds naar daders mishandeling weginspecteur en toont daarom reconstructie

De politie is nog steeds op zoek naar het tweetal dat in mei een inspecteur van Rijkswaterstaat mishandelde. In opsporingsprogramma Bureau Brabant toont de politie en reconstructie van die mishandeling en de aanloop ernaartoe.

Eerder verspreidde de politie al een compositietekening van de man en de vrouw. Met de reconstructie hoopt de politie dat een aantal specifieke getuigen zich melden.

Er wordt bijvoorbeeld gezocht naar een bestuurder van een rode Citroën Berlingo. Die heeft mogelijk gezien dat de man de inspecteur aanviel en een kopstoot probeerde te geven.

Vol op de rem

En de politie zoekt ook naar een automobilist die werd afgesneden door het tweetal. Dat gebeurde op de rotonde van knooppunt Leenderheide bij de oprit naar de snelweg A2 richting Maastricht. De twee zaten in een witte Volvo V60 uit 2015. De afgesneden bestuurder moest vol op de rem.

De weginspecteur werd bedreigd en kon net op tijd de kopstoot ontwijken. De polite vermoedt dat de man een geoefend vechtsporter is. Hij is tussen de 30 en 35 jaar en sprak met een Brabants accent. Hij heeft kort blond haar en is gespierd. Hij droeg een spijkerbroek met grijs vest.

Tatoeage en sieraden

De vrouw wordt rond de 40 geschat. Ze is vrij lang, ongeveer 1.80 meter. Ze is tenger gebouwd en heeft zwart haar. Opvallend is de tatoeage in haar nek en de vele gouden sieraden. Zij filmde de mishandeling. De politie hoopt dat ze de beelden heeft gedeeld via social media.