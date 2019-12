Groot onderzoek naar groepsverkrachtingen in Den Bosch, acht mannen opgepakt

De politie is dinsdag bezig met een groot onderzoek naar groepsverkrachtingen die eerder dit jaar plaatsvonden. Er zijn acht mannen gearresteerd van 18 tot 26 jaar oud uit Den Bosch en Rosmalen. Ook is er een inval bij een autobedrijf aan de Orthen in Den Bosch. De 18-jarige eigenaar is een van de aangehouden verdachten.

De zaak kwam begin dit jaar aan het rollen. Drie tienermeisjes van 15 en 16 jaar oud uit Den Bosch deden, afzonderlijk van elkaar, melding van verkrachting door meerdere jongens. In alle gevallen kwamen de meisjes in contact met leden van de groep, onder meer via social media. De slachtoffers werden vermoedelijk gedrogeerd en vervolgens in weerloze toestand misbruikt door meerdere jongens uit de groep. Soms werd er geweld gebruikt.

Misbruik bij bedrijf

Het misbruik vond plaats in een garagebedrijf in Den Bosch. In april van dit jaar deden rechercheurs al sporenonderzoek in een ruimte van het bedrijf. Daar zouden de verkrachtingen hebben plaatsgevonden. De politie kijkt nu ook naar een ruimte die bij het bedrijf hoort. Dat is een soort huiskamer met leren banken en een bar. Ook staan er scooters binnen. De politie wil niet bevestigen of het om dezelfde ruimte gaat.

De huizen van de acht verdachten worden doorzocht. Er zijn spullen in beslag genomen die als bewijs kunnen dienen. Ook worden er kostbare spullen meegenomen in verband met mogelijke schadevergoedingen voor de slachtoffers, die later door de rechter kunnen worden opgelegd. Bij de inval aan de Orthen is een auto in beslag genomen.

De doorzoekingen gaan zeker tot in de middag duren. De gearresteerde mannen gaan in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Meer slachtoffers

Het rechercheteam denkt dat er meer meisjes slachtoffer zijn geworden van de groep, maar dat die tot nu toe hebben gezwegen. Bijvoorbeeld uit angst voor de daders. Nu de mannen uit de groep vastzitten, hoopt de politie dat die drempel lager is.

In het onderzoek zijn naaktfoto’s en ander beeldmateriaal naar voren gekomen. De politie waarschuwt dat het bezit en verspreiden hiervan strafbaar is, helemaal omdat het om minderjarige meisjes gaat. Het valt onder kinderporno. De impact op de slachtoffers is enorm.