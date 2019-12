Er kan weer gevlogen en geland worden op Eindhoven Airport, mist is weg

EINDHOVEN -

Het vliegverkeer kan sinds één uur dinsdagmiddag gewoon doorgaan op Eindhoven Airport. Eerder kon er dinsdag door mist niet gevlogen worden vanaf de Eindhovense luchthaven. Ook landen was een probleem. Vliegtuigen moesten uitwijken uit naar omliggende vliegvelden als Maastricht en Keulen. Inmiddels is de eerste vertraagde vlucht vertrokken. Een vlucht naar Poznan, Polen is geannuleerd.