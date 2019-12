Vroege boomzetters versus nog-niet-zetters, elk jaar weer even tegenover elkaar

Heel wat Brabanders konden echt niet meer wachten. Besmet met het kerstvirus, hebben ze de kerstboom alweer in huis gehaald. Ook in veel Brabantse tuinen is het al volop kerst. Wachten tot na Sinterklaas lijkt lang niet iedereen meer te doen. En anderen ergeren zich dan weer aan de 'vroege boomzetters.'

“Voor de kinderen en de ouders met kinderen vind ik het niet leuk. Omdat we niet kunnen wachten, lijkt Sinterklaas echt in de verdrukking te komen. Echt jammer”, aldus een oma. Ze houdt een pleidooi om te wachten met de kerstgekte en kerstversieringen tot na 5 december.

Sint en Kerst in de winkelstraten: wie wint?

De ondernemers lijken er geen boodschap aan te hebben. De aanbiedingen van Black Friday schreeuwen je, met beloofde en ongelofelijke kortingen, nog overal toe. Daarnaast zijn er ondernemers die al heel lang in kerstsferen zijn gehuld én ondernemers die Sint en Kerst enigszins verwarrend hebben gecombineerd.

Winkelcentrum De Els in Waalwijk lijkt de poot stijf te houden: overal hangen borden waarop Sinterklaas wordt welkom geheten. Stapels cadeaus zijn opgeleukt met Pietjes.

LEES OOK: Kerstgekte is eindelijk weer legaal: 'Na pakjesavond hebben we meteen de boom gezet'

Een beetje schuldgevoel

Een winkelende dame die net haar boodschappen in haar auto zet, vertelt dat haar huis al helemaal in kerstsferen is. “Ik was bij een vriendin en die had al zo’n mooie boom staan. Toen dacht ik: waarom ook niet?” Een klein beetje ‘schuldgevoel’ heeft ze ook. “Het is voor het eerst dat ik al een boom heb staan, nog voor Sinterklaas het land uit is. Volgend jaar wacht ik gewoon weer.”

Naast de verbazing en kleine ergernis bij de 'nog-niet-zetters' is er ook wel begrip. "Mensen vinden het gezellig en al die lichtjes brengen letterlijk licht in een donkere tijd."