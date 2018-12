Kerstgekte is eindelijk weer legaal: 'Na pakjesavond hebben we meteen de boom gezet'

Natuurlijk heeft niet iedereen zich in kunnen houden en er werden al grappen uitgehaald met de vroege ‘versierders’. Gelukkig is al dat gedoe nu voorbij en dat is te merken in het tuincentrum.

Kerstafdeling

“De komende tien dagen zijn de drukste van het jaar”, vertelt tuincentrumeigenaar Patrick Coppelmans. Zijn zaak in Nuenen heeft een grote kerstafdeling. “Vanaf oktober worden er al wel kerstspullen verkocht, maar over het algemeen wordt de boom nog steeds na Sinterklaas gezet.”

Zo’n twintig bezoekers stonden donderdagochtend al te wachten totdat het tuincentrum openging om hun kerstinkopen te doen. “Bij ons stond hij al voor pakjesavond”, bekent een vrouw met veel berouw. “Ik zoek nog wat accessoires”, vertelt een andere klant. Ze kon zich woensdagavond absoluut niet langer inhouden: “We hebben gisterenavond, na pakjesavond meteen de boom gezet!”