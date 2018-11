Boete voor kerstoverlast laat Tilburgers schrikken: ‘Moeten we nu alles weghalen?’

De Tongerlose Hoef is al helemaal in kerstsferen. (Beeld: Paul Post)

TILBURG - Het was flink schrikken voor de bedrijfsleider van de Tongerlose Hoef in Tilburg. Donderdagochtend schoven haar medewerkers haar de brief van de gemeente Tilburg onder de neus, waarin staat dat alle kerstverlichting tot na Sinterklaas verboden is. Dat terwijl het activiteitenhuis al helemaal in kerstsferen is gebracht.

Mensen die hun huis nu al in kerstsferen willen versieren, riskeren een boete van 132 euro wegens 'kerstoverlast'. Tenminste, als we een brief mogen geloven die sinds woensdag rondgaat in de gemeente. ‘Wij maken u erop attent dat het vóór 6 december aanstaande niet is toegestaan kerstversieringen te plaatsen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg’, valt te lezen in de brief. Een grap, maar dat hebben veel mensen nog niet door.

'Alles al mooi versierd'

“Ik kwam vanochtend binnen op het werk en toen gaven mijn collega’s mij die brief”, vertelt Marie-Thérèse van Gelooven op Omroep Brabant radio. “Ik schrok en dacht meteen: o nee, moeten we alles weer weghalen om een boete te voorkomen?”

“We hebben hier bij het activiteitencentrum namelijk al veel versierd. Er hangen veel lichtjes buiten, er staan kerstbomen. Het is hartstikke mooi.” Gelukkig werd Van Gelooven niet te lang door haar personeel voor de gek gehouden. “Een van mijn collega’s zei toen snel dat ik de brief niet moest geloven. Dat het een nepbrief is die niet echt van de gemeente komt!’

#fakenews

Marie-Thérèse van Gelooven is niet de enige die in de grap trapte. Ook op Facebook, waar de gemeente Tilburg laat weten dat het om fakenews gaat, reageren mensen op de brief. "Oef, ik schrok even!", en: "Gelukkig, dan kan ik mijn huis dit weekend gaan versieren", zijn twee van de reacties onder de post.

En ook bij de Tongerlose Hoef blijft de kerstversiering dus gewoon hangen waar ‘ie hangt. “Maar Marie-Thérèse van Gelooven wil toch nog even laten weten dat ze Sinterklaas dit jaar zeker niet overslaan bij het activiteitenhuis. “Van buiten is het al kerst, maar binnen hebben we ook nog sinterklaasversiering hoor! Pas na de komst van de Sint op pakjesavond hangen we binnen ook de kerstlichtjes op.”