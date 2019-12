Dieven stelen exclusieve koffieautomaten die goede doelen moesten spekken

Wanneer de koffieautomaten precies zijn gestolen, is onduidelijk. "De automaten staan opgeslagen in een garage die ik huur van de woningbouw. Omdat ik druk aan het bouwen ben aan mijn koffiewagens, ben ik al even niet in de garage geweest, tot vorige week. Ik kreeg een melding dat er water onder de deur van mijn garage door sijpelde en ging kijken."

Het bleek hemelwater te zijn, want de inbreker heeft een gat in het dak geslagen. "Heel mijn garage was doorweekt. Ik heb er ook meubels opgeslagen en andere spullen. Dat is ook allemaal nat geworden", vertelt Paul.

Erger dan de waterschade, vindt hij de diefstal van zijn koffieautomaten. "Ik had niet gelijk door dat ze alle zeven verdwenen waren, doordat ik zo geschrokken was en ik het overzicht kwijtraakte."

Paul overleefde twee herseninfarcten, een hartinfarct en viel 85 kilo af. Hij is voor tachtig procent afgekeurd en wil graag iets nuttigs doen. "Met mijn koffiewagens wilde ik geld ophalen voor goede doelen, omdat ik dankbaar ben dat ik nog steeds leef en blij ben met de hulp die ik gekregen heb."

Carnaval

Het idee was om tijdens carnaval koffie, koekjes en broodjes bal te verkopen. Een kwart van de opbrengst zou gaan naar doelen als CliniClowns en Stichting KiKa, omdat hij meemaakte dat een 7-jarig kind van een bekende overleed aan kanker. Sommige koffie-automaten had hij gekregen, andere automaten tikte hij op de kop door goed te speuren.

Niet verzekerd

De verzekering kan niks betekenen voor Paul. "Omdat de garage apart van mijn woning ligt, vergoedt de inboedelverzekering niks. Dat de koffieautomaten 'bedrijfsmatig' ingezet zouden worden, maakt dat ik niks terugkrijg van de verzekering. Daar had ik een aparte verzekering voor moeten afsluiten."

In de hoop toch nog op pad te kunnen met de koffiewagens, heeft Paul een crowdfundingsactie opgezet. "Het blijft een wrang gevoel dat ik bij anderen moet aankloppen voor hulp", voegt hij er aan toe. "Maar stilzitten en niks doen zit niet in mijn aard."