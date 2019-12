Man die slachtoffer zeven botbreuken in het gezicht sloeg, moet slachtoffer 10.000 euro betalen

Jean Paul liep zeven botbreuken in zijn gezicht op. (Foto: archief)

DEN BOSCH -

Een man (29) uit Geldrop moet tienduizend euro betalen aan een man die hij in januari zwaar mishandelde op het Stratumseind in Eindhoven. Bovendien moet de dader drie maanden de cel in. De rechter nam het de dader kwalijk dat hij lange tijd bleef ontkennen iets met de mishandeling te maken te hebben.