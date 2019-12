Politie zoekt naar hoogbejaarde vermiste man in de Dommel

De politie is al een paar dagen op zoek naar een vermiste man van 84 jaar uit Sint-Oedenrode. Hij wordt sinds zondag vermist. Maandag heeft de politie op de Dommel gezocht zonder resultaat. Dinsdag is de zoektocht hervat.

Volgens een politiewoordvoerder zijn er aanwijzingen dat de man in het water is gevallen. Wat die aanwijzingen zijn kon de politie niet zeggen. Volgens lokale nieuwssite Mooi Rooi was de man aan het tuinieren en is hij waarschijnlijk uitgegleden. Familie heeft de vermissing gemeld, zijn gereedschapskist stond nog op de kade.