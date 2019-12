Een goede woningontruimer heeft het allemaal, spierballen en verstand van kunst

Bijzondere schilderijen, een menselijke schedel en zelfs 17.000 euro contant geld. Rene Kolen uit Den Bosch komt tijdens zijn werk als woningontruimer soms de meest opmerkelijke zaken tegen. Al 25 jaar zit hij in het vak. Het principe is simpel. Rene haalt huizen leeg van mensen die gaan verhuizen of zijn overleden. En daar heb je meer voor nodig dan spierballen alleen.

Sommige spullen die Rene met zijn bedrijf Allerhandel/De Opruimer uit de huizen haalt, gaan naar de vuilstort. Maar er zitten ook opknappers tussen, die hij te koop aanbiedt in zijn eigen kringloopwinkel.

Voor Rene is zijn werk ook zijn hobby, met een vleugje idealisme. "Er kan zo ontzettend veel hergebruikt worden, dus ik werk er graag aan mee dat spullen een tweede leven krijgen. Maar daarnaast kwam ik al graag op rommelmarkten en ben ik eigenlijk in dit werk gerold. En er is behoefte aan, want ik heb het al 25 jaar hartstikke druk."

De formule is eenvoudig. Als een huis leeg opgeleverd moet worden, nemen bewoners of nabestaanden de belangrijke spullen mee. Wat ze niet nodig hebben, laten ze staan en wordt door Kolen opgeruimd.

Een schedel en een geldkistje met 17.000 gulden

Soms komt Rene opmerkelijke spullen tegen."Variërend van bijzondere schilderijen en andere kunstwerken, tot flessen wijn en een schedel van een menselijk skelet. Maar ook een keer 17.000 gulden. Onder de vloerbedekking zag ik dat er nog een kleine kruipruimte was en daar trof ik het geldkistje aan. De opdrachtgever van de ontruiming wist ook van niks, maar gaf me toen wel tien procent daarvan."

Kunstgeschiedenis

Dochter Lise werkt sinds anderhalf jaar bij haar vader en dat bevalt haar prima. "Het is met al dat sjouwen een mooie combinatie van fysiek werk, waarbij je ook planmatig te werk moet gaan en goed moet kijken welke spullen interessant voor de kringloopwinkel kunnen zijn. Ik studeer nu ook kunstgeschiedenis om wat meer door te krijgen wat bijzonder of waardevol kan zijn."

Woningen ontruimen en de kringloopwinkel draaiende houden. Dat zijn vader en dochter Kolen nog wel een tijdje van plan, zeker omdat ze merken dat ze elkaar in het werk goed aanvullen.

'Structopatisch'

Rene: "Ik heb wel iets met opruimen. 'Structopatisch' noemt mijn vrouw dat. Ik hou ervan dat alles goed is opgeruimd en ik weet ook precies wat we hebben en waar alles staat. Ilse weet van aanpakken en heeft mijn werktempo. Ze is enthousiast en we hebben werk genoeg, dus ons bedrijfje in Orthen zal het nog wel een tijdje volhouden."